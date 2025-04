Diocese de Cachoeiro: confira a programação do “Domingo de Ramos”

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim anunciou que a programação do “Domingo de Ramos”, que será realizada neste domingo (13), e contará com a tradicional procissão e celebração da Santa Missa em todas as Paróquias.

A expectativa é de que milhares de fiéis, com ramos de palmeiras nas mãos, participem das celebrações no Sul do Espírito Santo.

“O Domingo de representa o grande portal pelo qual entramos na Semana Santa, tempo em que contemplamos os últimos momentos da vida de Jesus: a entrada de Jesus em Jerusalém, acolhido por uma multidão festiva e, portanto, a memória da sua Paixão”, explicou o Monsenhor Dalton Meneses Penedo.

Confira os horários das missas:

Área Pastoral Cachoeiro de Itapemirim

Catedral de São Pedro – Centro

07h: Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor na Catedral.

09h: Benção e Procissão dos Ramos na Praça Jerônimo Monteiro, em seguida, Missa Solene da Paixão do Senhor, na Catedral.

19h: Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor na Catedral

Paróquia dos Sagrados Corações de Jesus e Maria – Nova Brasília

07h30: Início da Santa Missa e Procissão saindo da Praça do Rotary (Nova Brasília), em direção à Igreja São José Operário (Zumbi).

Paróquia Nossa Senhora da Consolação – Guandú

Setor 1: Concentração às 8h, em frente a Chácara do Amaral (Teixeira Leite), logo após, procissão até a Igreja Jesus de Nazaré (Valão).

Setor 2: Concentração às 8h, em frente a Igreja Santa Luzia (Vila Rica), logo após, saída em procissão pela Av. Nossa Senhora da Consolação, em direção a Igreja Santo Agostinho (Vila Rica).

Setor 3: Concentração às 8h30, em frente à Igreja Sagrada Família (Santo Antônio), logo após, saída em procissão pela Av. Jones dos Santos Neves, em direção a Igreja Nossa Senhora da Consolação (Guandú), onde haverá a Santa Missa.

Paróquia Nossa Senhora da Penha – BNH

07h: Celebração da Palavra

18h: Procissão de Ramos saindo da Rua 0, próximo a entrada da 7ª Delegacia Regional, seguindo em direção a Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha.

Paróquia Nossa Senhora das Graças – IBC

07h: Concentração em frente à Igreja Santa Mônica, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Santo Agostinho, onde haverá a Santa Missa.

10h: Missa na CEB. Cristo Rei

18h: Concentração em frente à Igreja Sagrada Família, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças, onde haverá a Santa Missa.

Paróquia Nosso Senhor dos Passos – Independência

07h: Concentração em frente ao Centro Pastoral, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha), onde haverá a Santa Missa.

08h: Concentração na Praça Jece Valadão, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Santa Luzia, no bairro Coronel Borges, onde haverá a Santa Missa.

08h: Concentração na Praça Maurílio Figueira Batista (Rua Macarajás), com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja São Benedito, no bairro Santa Helena, onde haverá a Santa Missa.

08h: Concentração no Cruzeiro, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Nossa Senhora das Graças, na localidade de Gruta, onde haverá a Santa Missa.

09h: Concentração em frente ao Centro pastoral, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha), onde haverá a Santa Missa.

Paróquia do Santíssimo Sacramento da Eucaristia – Paraíso

07h30: Missa e Procissão.

19h: Missa com Benção dos Ramos sem entrada solene.

Paróquia São Filipe – Aeroporto

08h: Concentração na Igreja Santa Luzia, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Santa Teresinha, onde haverá a Santa Missa.

18h30: Concentração na Igreja Nossa Senhora Aparecida, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja São Sebastião, onde haverá a Santa Missa.

Paróquia São Sebastião – Aquidaban

08h: Concentração em frente ao Supermercado Santo Antônio, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para a Igreja Santa Luzia, onde haverá a Santa Missa.

10h30: Concentração em frente à casa do Pedro, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Santa Edwirges, onde haverá a Santa Missa.

18h30: Concentração em frente à Praça Elísio Imperial, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja São Sebastião (Matriz), onde haverá a Santa Missa.

Área Pastoral das Rochas

Paróquia Sagrada Família – Soturno

08h: Concentração das Comunidades dos setores São Cristóvão e São João Paulo II nas Igrejas de suas próprias comunidades. Ritos iniciais da Procissão de Ramos, em seguida, saída da procissão em direção ao Ginásio de Esportes em Soturno, onde haverá a Santa Missa.

08h: Concentração das Comunidades do setor Santa Clara nas Igrejas de suas próprias comunidades. Ritos iniciais da Procissão de Ramos, em seguida, saída da procissão em direção à Igreja de Nossa Senhora Aparecida, em Gironda.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Itaóca Pedra

18h: Concentração em frente à Praça de Itaóca, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Nossa Senhora Aparecida (Matriz), onde haverá a Santa Missa.

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe – Vargem Alta

08h: Concentração em frente à Escola, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja São Roque, onde haverá a Celebração da Palavra.

Paróquia São João Batista – Jaciguá

08h: Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Matriz São João Batista.

10h: Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Senhora Sant’Ana.

Área Pastoral Litorânea

Paróquia Santo Antônio de Pádua – Iconha

07h: Celebração da Palavra com benção dos Ramos na Praça da Matriz

18h: Concentração na área de Lazer da Praça da Matriz (ao lado do Fórum Municipal), com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Santo Antônio de Pádua, onde haverá a Santa Missa.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Itaipava

07h30: Concentração na Praça de Itaóca, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja São Sebastião, onde haverá a Santa Missa.

18h30: Concentração no final da rua Timóteo, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Sagrada Família, onde haverá a Santa Missa.

Paróquia Nossa Senhora do Amparo – Itapemirim

10h: Setor São Marcos – Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Garrafão.

10h: setor São Mateus – Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Sagrado Coração de Jesus, em Paineiras.

18h: Setor São Lucas – Concentração na Igreja Santo Antônio, na Vila de Itapemirim, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo, onde haverá a Santa Missa.

Paróquia Santíssima Trindade – Marataízes

07h30: Setor Santa Clara – Concentração na Praça do Jardim de Infância, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Matriz Nossa Senhora dos Navegantes, onde haverá a Santa Missa.

07h30: Setor São Banto – Concentração na Igreja Santa Teresinha do Menino Jesus, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Santa Teresa de Jesus, onde haverá a Santa Missa.

18h30: Setor Santa Mônica – Concentração na Praça do Erivelton, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Matriz Matriz Nossa Senhora da penha, onde haverá a Santa Missa.

Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição – Piúma

07h: Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Matriz Nossa Senhora da Imaculada Conceição.

18h: Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Sagrada família.

Paróquia Nossa Senhora das Neves – Presidente Kennedy

07h: Setor Muribeca – Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja São José Esposo de Maria, em Jaqueira.

15h: Setor Estrela da Evangelização e Caminhando com Cristo – Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja São Pedro Apóstolo.

19h: Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha.

Paróquia Santo Antônio de Pádua – Rio Novo do Sul

07h: Concentração na comunidade de Quarteirão, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua, onde haverá a Santa Missa.

17h: Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor em Itataiba.

19h: Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua.

Área Pastoral Serrana

Paróquia Santo André Apóstolo – Aracuí

08h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Santa Rita de Cássia, em Condurú.

10h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Santa Teresinha do Menino Jesus.

15h: Missa Solene da Paixão do Senhor no Santuário de Aracuí.

19h: Concentração na Praça da Mangueira, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Matriz Santo André Apóstolo, onde haverá a Santa Missa.

Paróquia Nossa Senhora da Penha – Castelo

07h30: Concentração em frente ao Supermercado Michel, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, onde haverá a Santa Missa.

19h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conceição do Castelo

08h: Concentração no Caxias, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Quadra de Esportes do CEEFMTI Elisa Paiva, onde haverá a Santa Missa.

Paróquia São Pedro Apóstolo – Venda Nova do Imigrante

08h30: Concentração na Praça Aldo Minete, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, onde haverá a Santa Missa.

19h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo.

Área Pastoral Vales do Café

Paróquia São José – Mimoso do Sul

07h: Concentração na Praça Central, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Matriz São José, onde haverá a Santa Missa.

08h: Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor na comunidade Feliz Destino.

10h: Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor na comunidade Belmonte.

10h: Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor na comunidade de Pedra Riscada.

19h: Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor na comunidade de Inhauma.

19h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Matriz São José.

Paróquia São João Batista – Muqui

08h: Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor na EMEF Frei Pedro Domingo Izcara

08h: Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor na comunidade São Domingos.

10h: Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor na comunidade de Fortuna.

10h: Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor na comunidade de São Luiz.

19h: Missa Solene da Paixão do Senhor na comunidade São Gabriel.

Paróquia Santo Antônio de Pádua – Atílio Vivacqua

08h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Flexeiras.

10h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Menino Jesus de Praga, em Serrote.

18h: Benção dos Ramos e Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua.

Área Pastoral Montanhas do Caparaó

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Ibatiba

06h: Concentração na Igreja do Bonfim, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, onde haverá a Santa Missa.

19h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário.

19h: Missa Solene da Paixão do Senhor na comunidade de Pedregal.

19h: Missa Solene da Paixão do Senhor na comunidade de Morrinhos.

Paróquia Nosso Senhor Jesus Cristo Luz dos Povos – Irupi

08h: Concentração no campinho de areia, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Matriz de Irupi, onde haverá a Santa Missa.

Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens – Iúna

19h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja São Sebastião, em Oriente.

19h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja São José Operário, em Bálsamo.

Paróquia Divino Espírito Santo – Muniz Freire

08h: Setor Santa Clara – Concentração em frente a Igreja Santo Expedito, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Matriz Divino Espírito Santo, onde haverá a Santa Missa.

09h30: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Ipê Peroba.

19h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Matriz Divino Espírito Santo.

19h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja São Pedro.

Paróquia Imaculado Coração de Maria – Piaçú

08h: Missa Solene da Paixão do Senhor em Pouso Alto.

10h: Missa Solene da Paixão do Senhor em Alto Cachoeira.

17h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Matriz de Piaçú.

Paróquia São Paulo Apóstolo – Pequiá

08h: Missa Solene da Paixão do Senhor em Rio Claro.

10h: Missa Solene da Paixão do Senhor em Príncipe.

18h: Concentração em frente à Praça Sr. Jésus, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Matriz Senhora Sant’Ana, onde haverá a Santa Missa.

Área Pastoral Vales do Caparaó

Paróquia Nossa Senhora da Penha – Alegre

08h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha.

09h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Santo Antônio de Pádua, em Araraí.

09h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Santo Afonso, em Lagoa Seca.

18h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja São José, em Anutiba.

18h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Divino Espírito Santo, em Vila do Café.

18h: Missa Solene da Paixão do Senhor reunindo as Igrejas Santa Teresinha, São Sebastião e São Vicente de Paulo, em Vila do Sul.

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Celina

17h: Celebração Comunitária da Reconciliação e Absolvição Individual, na Igreja Matriz.

18h: Concentração em frente à antiga estação, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Matriz, onde haverá a Santa Missa.

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Dores do Rio Preto

08h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Santa Isabel.

10h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Santa Ana.

18h: Concentração na ponte do antigo Posto Fiscal Mineiro, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para Igreja Nossa Senhora das Dores, onde haverá a Santa Missa.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Divino de São Lourenço e Ibitirama

08h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja São Francisco de Assis.

08h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja São Brás.

08h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Santa Marta.

10h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja São Pedro.

10h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

10h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Nossa Senhora das Graças.

18h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja São Sebastião.

18h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Matriz.

18h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja Santa Bárbara.

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Jerônimo Monteiro

07h30: Concentração na Igreja Sagrada Família, com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para o Centro de Pastoral, onde haverá a Santa Missa.

Área Pastoral ABC

Paróquia Senhora Sant’Ana – Apiacá

07h30: Concentração em frente a antiga creche (ao lado da ponte), com Benção de Ramos. Em seguida, procissão para a Igreja Matriz, onde haverá a Santa Missa.

16h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja São Sebastião, em Batatal.

19h: Missa Solene da Paixão do Senhor na Igreja São Sebastião, em Ponte.

Gesto concreto: Coleta Nacional da Solidariedade

Anualmente, no “Domingo de Ramos”, acontece também a Coleta Nacional da Solidariedade – parte integrante da Campanha da Fraternidade –, que tem como objetivo despertar o espírito de caridade, partilha, fraternidade e de amor ao próximo.

De acordo com a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, o gesto concreto acontece por meio da doação financeira, e todo o dinheiro ofertado deve ser fruto de pequenas renúncias ao longo de toda a Quaresma, como um processo de conversão pessoal.

Conforme a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), os recursos arrecadados integram os Fundos Diocesanos e Nacional de Solidariedade que contribui para a promoção da dignidade humana, o compromisso com os pobres e a vida plena.

Do total arrecadado na Coleta da Solidariedade, 60% fica na própria diocese e é gerido pelo Fundo Diocesano de Solidariedade (FDS) com o objetivo de apoiar iniciativas e projetos locais. Os outros 40% compõem o Fundo Nacional de Solidariedade (FNS), que é administrado pelo Departamento Social da CNBB, sob a orientação do Conselho Gestor da CNBB.