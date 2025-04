Diocese de Cachoeiro de Itapemirim tem missas pela alma do Pontífice

As Paróquias da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim realiza, nesta segunda-feira, 21 de abril, Missas em sufrágio pela alma do Papa Francisco, falecido nesta manhã. As celebração acontecerão em Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul e Vargem Alta e estão marcadas para as igrejas matrizes, em diferentes horários.

A Paróquia Nossa Senhora da Consolação, em Cachoeiro de Itapemirim, celebra uma Santa Missa, às 19h, na Igreja Matriz. (Av. Jones dos Santos Neves, 06 – Guandu, Cachoeiro de Itapemirim).

Em sufrágio da alma do Papa Francisco, na Paróquia São José, em Mimoso do Sul, a Celebração Eucarística acontecerá, às 12h, presidida pelo Vigário Paroquial, Padre Clébsom de Souza Rodrigues. (Rua Dr. José Coelho dos Santos, 359 – Centro, Mimoso do Sul).

“Convidamos todos a participarem deste momento de fé e comunhão, elevando nossas preces pelo descanso eterno de nosso querido Papa Francisco, pedindo a Deus que o acolha em Sua infinita misericórdia”, convidou o presbítero.

Em Jaciguá, Vargem Alta, a Paróquia São João Batista realiza, às 18h, uma missa em sufrágio da alma do papa Francisco. (Rua Praça da Matriz, S/N – Jaciguá, Vargem Alta).

Os sinos das igrejas do Sul do Espírito Santo começaram a tocar depois que o Vaticano anunciou a morte do papa Francisco pela manhã.

Em nota oficial, o bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim manifestou pesar pela morte do pontífice e convocou os fiéis a se unirem em oração.

“Rezemos em comunhão com toda a Igreja, certos de que as sementes que ele plantou seguirão frutificando,” escreveu o pelado.

Confira a íntegra da Nota de Falecimento

Nota de Falecimento – Papa Francisco

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim comunica, com pesar e fé na Ressurreição, o falecimento do Santo Padre, o Papa Francisco.

Com humildade, coragem e um amor incondicional pelos pobres e excluídos, Francisco nos guiou com o exemplo. Seu pontificado foi marcado por palavras firmes e gestos concretos de misericórdia, chamando a Igreja a ser próxima, aberta e missionária.

Assim como tantas vezes nos recordou em suas mensagens pascais, mesmo diante da dor, somos chamados à esperança. Hoje, enquanto choramos sua partida, renovamos nossa fé na Ressurreição e agradecemos por seu testemunho de vida entregue ao Evangelho.

Dom Luiz Fernando Lisboa, CP

Bispo Diocesano de Cachoeiro de Itapemirim