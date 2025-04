Direitos humanos e relações étnico-raciais são tema em Baixo Guandu

Estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Dr. Jones dos Santos Neves, localizada em Baixo Guandu, participaram de uma série de atividades educativas voltadas à valorização das relações étnico-raciais e à promoção dos direitos humanos. A ação, coordenada pela professora de Língua Inglesa Sueni Rodrigues dos Santos Andreatta, incluiu rodas de conversa, apresentações e debates mediados em sala de aula, além de uma palestra com a jurista Regina Paiva.



O projeto teve como foco central a reflexão crítica sobre temáticas, como racismo, igualdade de gênero, violência contra a mulher, intolerância religiosa, bullying e outras formas de violação dos direitos humanos. A palestra da jurista reforçou a importância do cumprimento da legislação vigente, com destaque para a Lei Maria da Penha, e contribuiu para ampliar o entendimento dos estudantes sobre os direitos e deveres no contexto social.

Durante as atividades, os alunos foram incentivados a explorar conteúdos do Guia Orientador para a Educação em Relações Étnico-raciais do Estado do Espírito Santo, além de desenvolver pesquisas comparativas com outras práticas educacionais. A metodologia promoveu o engajamento dos estudantes e reforçou a valorização da diversidade, contribuindo para a construção de um ambiente mais acolhedor e respeitoso.



“O trabalho abordou um tema muito importante na sociedade atual. Direitos humanos devem sempre ser discutidos nas escolas. Todos os estudantes da minha turma se empenharam e se esforçaram, o que mostra que estamos realmente aprendendo”, afirmou Maria Júlia Lopes Ferreira Paixão, aluna do 9º ano.



Já para a estudante Rhaylla Camilly Guimarães da Silva, a atividade foi marcante por permitir uma melhor compreensão da legislação e da cidadania. “O trabalho foi muito interessante, pois abordou várias leis que compõem os direitos humanos, como a Lei Maria da Penha, e o combate ao bullying. Aprendemos como as leis podem nos proteger e como devem ser cumpridas”, destacou.



De acordo com a professora Sueni Andreatta, o projeto foi fundamental para despertar nos alunos a consciência crítica e o papel de cada um como agente de transformação. “Os temas discutidos destacaram o preconceito, a violência contra a mulher, a importância do combate ao racismo e o papel de cada estudante como agente de mudança. Os alunos puderam interagir, pesquisar e discutir com segurança e autonomia”, avaliou a docente.



A iniciativa contribuiu ainda para o fortalecimento das relações interpessoais e para o desenvolvimento de competências socioemocionais, como empatia, cooperação e escuta ativa, demonstrando como a escola pode ser um espaço de transformação social e construção da cidadania.