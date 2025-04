Diversas armas de fogo são apreendidas em munícipio do Espírito Santo

O atendimento de denúncias anônimas no município de Santa Leopoldina, resultou na apreensão de 16 armas, sendo 14 armas de fogo, divididas em espingardas e canhões, e duas armas de ar comprimido. A ação foi realizada nesta quinta-feira (10), pelo Comando de Operações Táticas em Mata Atlântica do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (COTAMA / BPMA).

A apreensão ocorreu na zona rural do município, após o atendimento de três ocorrências na região, duas oriundas do “disque-denúncia 181” e uma durante o patrulhamento. Além do armamento, também foram apreendidas miras a laser, mira holográfica, supressores de ruído, aparelhos de visão noturna, luneta, câmera camuflada para monitoramento de animais, munições de diversos calibres, animais silvestres e diversos petrechos utilizados para caça de animais.

Durante a fiscalização no local, outros crimes ambientais foram flagrados, como uma captação de água irregular, bem como a manutenção de um tanque de peixe em desacordo com a legislação ambiental.

Após as diligências, duas pessoas foram conduzidas à Delegacia Regional de Cariacica e entregues a autoridade de plantão, juntamente com todo o material apreendido.