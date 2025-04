Divisas com exportações do agro no ES somam mais de US$ 800 milhões

O ano de 2025 começou bem para as exportações do agro. No acumulado do ano, as divisas geradas com as exportações do agronegócio no Espírito Santo somaram mais de US$ 816,3 milhões (ou quase R$ 4,8 bilhões). Esse valor obtido em apenas três meses superou todo o valor gerado com o comércio exterior do agro capixaba desde o início da série histórica para o somatório do primeiro trimestre.

O resultado, que representa um crescimento de 26% em relação ao mesmo período de 2024 (US$ 647,7 milhões), foi divulgado nesta segunda-feira, 14, pela secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

Leia mais em: https://conexaosafra.com/geral/460243/