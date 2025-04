Doce Páscoa Feliz arrecada 2,4 mil caixas para crianças em Venda Nova

Uma páscoa mais doce, com empatia, chocolate e amor, sem inverter seu verdadeiro significado. Foi esse o resultado da campanha “Doce Páscoa Feliz”, realizada pela Paróquia São Pedro Apóstolo, em Venda Nova do Imigrante, que arrecadou mais de 2,4 mil caixas de chocolate. Por meio da iniciativa, as doações foram entregues a crianças e adolescentes, em sua maioria, em situação de vulnerabilidade social.

“Durante o tempo quaresmal, nossa paróquia se mobilizou com muito amor e generosidade. Graças à solidariedade de tantos corações, conseguimos arrecadar 2.475 caixas de bombons, que foram distribuídas às crianças de nosso município, especialmente às mais carentes”, explicou o pároco, padre Cristian Vieira Batista.

A entrega foi realizada no último dia 19 de abril, envolvendo toda a comunidade de Venda Nova do Imigrante. Além disso, parte das doações foram encaminhadas à Cáritas Diocesana e à Paróquia São José, no município de São José do Calçado, ampliando ainda mais o alcance da partilha.

“Ver o sorriso no rosto de uma criança é testemunhar o próprio Cristo ressuscitado que se faz presente entre nós. Essa campanha não é apenas sobre bombons, mas sobre partilha, compaixão e esperança. É um sinal concreto do Evangelho vivido no dia a dia. Quando nos unimos para fazer o bem, mostramos que a fé não é apenas uma oração, mas também uma ação. Esta campanha nos recorda que, mesmo em pequenos gestos, podemos transformar realidades e semear alegria. Que esse espírito de fraternidade continue florescendo entre nós e que nossas comunidades sejam cada vez mais reflexo do amor de Deus.”

A Campanha Doce Páscoa Feliz chegou a sua 5ª edição em 2025. Padre Cristian manifestou seu desejo de que, “campanhas como esta, continue inspirando outros gestos de fraternidade e esperança em nossas comunidades.”