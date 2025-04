Documentário vai registrar cena LGBTQIAPN+ de Cachoeiro

Neste sábado (12), a partir das 22h, o documentário Noites Proibidas começa a ganhar vida no Farra’s Club, durante a festa Artpoc. Isso porque, a equipe inicia as gravações imersivas com o objetivo de eternizar a cena LGBTQIAPN+ de Cachoeiro de Itapemirim nas telas.

Nesse sentido, pela primeira vez, a comunidade queer da maior cidade do sul capixaba narra sua própria história com voz, rosto e orgulho. O filme, produzido por meio de recursos da Lei Paulo Gustavo, mergulha na trajetória do coletivo Noites Proibidas, criado em 2017, que impulsionou a cena drag local com festas temáticas, eventos culturais e manifestações públicas.

Ao longo do documentário, organizadores, artistas e frequentadores compartilham suas memórias, lutas e conquistas. Assim, por meio de entrevistas e imagens exclusivas, a obra revela como o coletivo se consolidou como espaço de resistência, arte e acolhimento. Tudo isso em uma cidade marcada por nomes como Roberto Carlos, Luz Del Fuego e Sérgio Sampaio.

O projeto

Com produção de Gabriel Berbieri e direção de Júlio César — de A Última Sala — o projeto adota uma abordagem sensorial. A equipe registrará performances ao vivo, bastidores, camarins e materiais de arquivo, construindo uma narrativa coletiva e potente. Assim, o público está convidado a participar e escrever, junto, esse capítulo da cultura capixaba.

“Eu me interessei em fazer parte do projeto porque eu entendi, não só a importância da festa para cena LGBTQIA+ de Cachoeiro, mas também a resiliência das produtoras Avelã e Claudia. Sei que produzir evento não é fácil, e elas foram vítimas de muitos ataques por conta disso. Isso me fez querer ajudar a contar essa história junto deles”, explica Júlio César.

“Esse projeto só está sendo possível graças ao apoio da Lei Paulo Gustavo. É importante dizer que as políticas públicas de incentivo à cultura são fundamentais para que histórias como essa sejam contadas. Por muito tempo, a cena LGBTQIAPN+ de Cachoeiro resistiu com criatividade, coragem e afeto. Agora, com esse recurso, temos a chance de transformar memória em registro, vivência em legado. Estamos usando esse apoio público com responsabilidade, para valorizar a arte, dar visibilidade à diversidade e mostrar que a cultura é feita por todos, para todos”, afirma Gabriel Barbieri, produtor executivo e um dos idealizadores do projeto.

Atualmente, Avelã, a cremosa!, Renata Cordeiro e Claudia Voltz lideram o projeto. Juntas, elas transformam cada edição em um ato político e afetivo. Desde 2017, o coletivo realizou 17 eventos, incluindo a Marcha do Orgulho LGBTQIA+ de Cachoeiro.

Serviço

Noites Proibidas – Festa Artpoc

Sábado (12), às 22h

Farra’s Club – Rua Lucínia Braga Machado, N° 45 – Abelardo Ferreira Machado

Ingressos e informações: @noitesproibidasoficial