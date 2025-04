Dólar agora: confira a cotação desta quarta (23)

​Nesta quarta-feira, 23 de abril de 2025, o dólar comercial apresentou uma significativa queda frente ao real, encerrando o dia cotado a R$ 5,71, o menor patamar em quase três semanas. Esse movimento reflete um cenário de alívio no mercado financeiro, impulsionado por fatores internacionais e domésticos.

Fatores Internacionais Influenciando o Câmbio

A desvalorização do dólar está diretamente ligada a recentes declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele recuou em suas ameaças ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e indicou que as tarifas impostas à China não atingirão níveis extremos, mesmo em caso de escalada nas tensões comerciais. Essa postura mais conciliadora reduziu as incertezas no cenário internacional, favorecendo moedas de países emergentes, como o real.​

Impactos na Economia Brasileira

A queda do dólar tem efeitos positivos na economia brasileira. Importadores se beneficiam com a redução dos custos de aquisição de produtos e insumos do exterior, o que pode contribuir para o controle da inflação.

Perspectivas Futuras

Apesar da queda recente, as projeções para o dólar no final de 2025 permanecem cautelosas. O relatório Focus do Banco Central indica uma expectativa de R$ 5,90 para o câmbio ao fim do ano . Analistas apontam que fatores como a política monetária dos EUA, o desempenho da economia chinesa e as decisões fiscais do governo brasileiro continuarão influenciando a taxa de câmbio nos próximos meses.​

Em resumo, a atual desvalorização do dólar frente ao real traz alívio para a economia brasileira, mas o cenário ainda exige atenção às variáveis internacionais e domésticas que podem impactar o mercado cambial.