Dólar hoje: confira a cotação desta quinta-feira (24)

O dólar hoje segue em queda, sendo cotado a R$ 5,691 nesta quinta-feira (24), após o governo da China negar oficialmente qualquer negociação em curso com os Estados Unidos. Esse posicionamento surpreendeu o mercado, que aguardava com expectativa um possível acordo entre as duas potências, especialmente em meio às tensões comerciais que se arrastam há meses.

Enquanto isso, o cenário interno brasileiro mostra reação positiva: o índice Ibovespa, principal termômetro da Bolsa de Valores brasileira (B3), sobe 1,66%, alcançando 134.497,88 pontos. A alta reflete um alívio momentâneo dos investidores, apesar do clima global incerto.

Desde o início de seu mandato, o presidente americano Donald Trump vem elevando tarifas sobre produtos importados, provocando atritos com diversos países, especialmente a China. Essa postura tem alimentado uma guerra comercial que afeta diretamente o mercado cambial e influencia o valor do dólar hoje.

Além disso, as recentes ameaças de Trump ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, aumentaram as incertezas econômicas. Embora o líder republicano tenha recuado nessa terça-feira (22), negando qualquer intenção de demissão, a tensão já havia sido instaurada.

Dessa forma, o valor do dólar hoje reflete não apenas decisões políticas e econômicas. Ele também mostra a instabilidade nas relações internacionais, especialmente entre as duas maiores economias do mundo.