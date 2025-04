Dolar hoje: confira a cotação desta terça-feira (1)

O dólar reverteu a tendência e encerrou esta terça-feira (1º) em queda, sendo cotado a R$ 5,68. O mercado reagiu a indicadores econômicos e dados sobre empregos nos Estados Unidos, enquanto aguardava mais detalhes sobre as chamadas tarifas recíprocas anunciadas pelo presidente americano, Donald Trump.

Relatórios divulgados nesta terça apontam que o setor industrial dos EUA registrou contração em março, após dois meses consecutivos de crescimento. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial recuou de 50,3 para 49,0. Os dados são do Instituto para Gestão da Oferta (ISM).

Os investidores também aguardam esclarecimentos de Trump sobre a implementação das tarifas recíprocas. Elas começarão a valer nesta quarta-feira (2) para diversos países que exportam produtos para os Estados Unidos.

Trump apelidou a data de “Dia da Libertação”, afirmando que as novas tarifas irão “libertar” os EUA da influência de produtos estrangeiros. No entanto, o temor do mercado é que essa medida desencadeie uma guerra comercial global, levando outras nações a aumentarem suas próprias tarifas em resposta às ações do governo americano.