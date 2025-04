Domingo (13) segue com tempo instável no ES; confira a previsão

As condições de instabilidade continuam neste domingo (13) em todo o Espírito Santo, influenciadas pela umidade vinda dos ventos costeiros. De acordo com a previsão, há possibilidade de chuva fraca ao longo do dia em todas as regiões do estado, com maior frequência no litoral. A intensidade dos ventos diminui em relação ao dia anterior, especialmente nas áreas litorâneas.

Confira como fica o tempo em cada região:

Grande Vitória: céu com muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Região Sul: variação de nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. Áreas menos. elevadas: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C. Áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 24 °C.

Região Serrana: tempo instável, com previsão de chuva em alguns períodos. Áreas menos elevadas: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C. Áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 26 °C.

Região Norte: variação de nuvens e possibilidade de chuva fraca. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Região Noroeste: céu parcialmente nublado com chance de chuva fraca em alguns momentos. Áreas menos elevadas: mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.

Região Nordeste: muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 31 °C.

A tendência é de que o tempo instável permaneça nos próximos dias, com a continuidade da umidade vinda do oceano influenciando o clima em todo o estado.