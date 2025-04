Domingo tem passeio ciclístico e Copa Cachoeiro de Bicicross

O próximo domingo (13) será cheio de atividades para a galera que curte as bikes. Além da Avenida de Lazer, que acontece na Beira Rio e na Linha Vermelha, no bairro IBC, será realizado um passeio ciclístico para os amantes do pedal.

O passeio ciclístico terá concentração na Praça de Fátima, a partir das 7h30, com saída às 8h e seguirá pela Avenida Beira Rio. Além disso, o domingo também terá competição de bike. É 5ª Copa Cachoeiro de Bicicross, que acontece a partir das 10h, na Pista de Bicicross do bairro Village da Luz.

Os participantes devidamente inscritos participarão do sorteio de uma bicicleta no final do passeio. As inscrições para participar do sorteio deverão ser realizadas no site da Prefeitura de Cachoeiro (https://www.cachoeiro.es.gov.br/esporte-lazer-e-qualidade-de-vida-semesp/passeio-ciclistico/).