Domingos Martins pode ter nova rota turística na Cascata do Galo

Está em tramitação na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei (PL) 183/2025, de autoria do deputado Toninho da Emater (PSB), que propõe a criação da Rota do Galo no município de Domingos Martins. A proposta busca impulsionar o turismo regional e valorizar a cultura e a gastronomia local.

Segundo o parlamentar, a iniciativa tem como objetivo fomentar o desenvolvimento turístico da região, ao mesmo tempo em que fortalece e amplia a produção cultural e gastronômica das comunidades do entorno.

Rota do Galo

Para viabilizar a criação da rota, o projeto prevê alterações no Anexo I da Lei 12.017/2023, que trata da organização de rotas turísticas no Espírito Santo. Além de estabelecer o percurso, o PL também propõe o reconhecimento oficial da Rota do Galo como de relevante interesse turístico e cultural.

O destaque do trajeto é a famosa Cascata do Galo, um dos cartões-postais de Domingos Martins, conhecida por suas paisagens naturais deslumbrantes. Ao longo do caminho, os visitantes poderão desfrutar de experiências em propriedades rurais, além de contar com uma estrutura acolhedora composta por pousadas, restaurantes e uma culinária que se destaca pela autenticidade e sabor.

Tramitação

O projeto será analisado pelas comissões de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças da Assembleia Legislativa.