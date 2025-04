Dores: Ex-prefeito Ninho rompe com Thiago Pessotti; entenda

O ex-prefeito de Dores do Rio Preto, Cleudenir “Ninho”, rompeu politicamente com o atual chefe do Executivo, Thiago Lopes Pessotti, a quem ajudou a eleger. Atualmente assessor parlamentar do deputado estadual Alexandre Xambinho, Ninho tem usado as redes sociais para criticar publicamente as decisões da administração municipal.

Em uma das manifestações, o ex-prefeito acusa a gestão de Pessotti de planejar cortes na área da educação especial do município. Segundo Ninho, a prefeitura estaria estudando a substituição de profissionais especializados por cuidadores sem formação técnica adequada para acompanhar alunos com necessidades especiais.

“Desde que a legislação passou a exigir acompanhamento especializado para crianças com deficiência, o município sempre manteve professores capacitados. Agora, ouvimos que querem substituir esses profissionais por cuidadores que apenas auxiliariam em tarefas básicas, sem formação adequada”, criticou Ninho em vídeo publicado nas redes sociais.

Ele também afirmou que a atual administração alega falta de recursos para manter o serviço, o que, segundo ele, não procede. “Deixamos um aumento no ICMS que representa cerca de R$ 350 mil a mais por mês. O problema não é falta de dinheiro, é má gestão”, alegou.

Além da educação especial, o ex-prefeito denunciou a suspensão da entrega de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social e a falta de medicamentos em unidades de saúde do município.

Cada um no seu lugar

Fontes próximas à prefeitura relataram à reportagem que o rompimento entre Ninho e Pessotti teria ocorrido devido a tentativas de interferência do ex-prefeito na nova gestão. “Ninho sempre gostou de mandar, mas agora Thiago está mostrando que quem governa é ele. Cada um no seu lugar”, afirmou um interlocutor que preferiu não se identificar.

O rompimento ocorre quase cinco meses após Thiago Pessotti assumir oficialmente o comando da Prefeitura de Dores do Rio Preto.

Procurado pela reportagem, o prefeito Thiago Lopes Pessotti preferiu não se manifestar. Em nota, a Prefeitura de Dores do Rio Preto afirmou que está “avançando na construção de uma política pública mais justa, humana e eficiente para as pessoas com deficiência intelectual e autismo”.

Estudo detalhado

Segundo o comunicado, está sendo realizado um estudo detalhado para aprimorar o atendimento oferecido pelo Programa Especializado de Reabilitação para Pessoas com Deficiência Intelectual e Autismo (SERDIA), em funcionamento desde 2024.

“A partir desse levantamento, os profissionais poderão indicar, com mais precisão, se o atendimento ocorrerá via APAE – grande parceira do município – ou pela rede pública municipal, garantindo o acesso e a continuidade do cuidado”, diz a nota.

A Prefeitura reafirmou seu compromisso com a inclusão e a melhoria das políticas públicas: “Nosso trabalho é guiado pelo respeito, pela escuta e pela valorização da vida. Seguimos firmes, construindo um futuro com mais dignidade e cuidado para todos”.