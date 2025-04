Edir Macedo retorna à lista da Forbes com fortuna de US$ 1,8 bilhão

O bispo Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, voltou a figurar na lista de bilionários da revista Forbes, divulgada na última quarta-feira (2). Com um patrimônio estimado em US$ 1,8 bilhão, o religioso brasileiro ocupa a 1.901ª posição no ranking global das pessoas mais ricas do mundo.

Trinity Foundation

Além da atuação religiosa em mais de 100 países, Macedo é proprietário da Record TV — a segunda maior emissora do Brasil — e da Record News. Segundo a organização americana Trinity Foundation, que monitora o patrimônio de líderes religiosos, o brasileiro é atualmente o televangelista mais rico do mundo.

Na lista nacional, que reúne 56 brasileiros bilionários, Macedo aparece na 29ª colocação. O topo do ranking é ocupado por Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, cuja fortuna está avaliada em US$ 34,5 bilhões.

Apartamento de luxo

Ainda de acordo com a Trinity Foundation, Edir Macedo colocou à venda seu apartamento na luxuosa Porsche Design Tower, em Sunny Isles Beach, na Flórida (EUA). O imóvel, que passou por uma recente redução de preço, está anunciado por cerca de US$ 14,6 milhões. A torre é conhecida por abrigar celebridades e magnatas, incluindo o jogador Lionel Messi, o cantor Maluma, a artista mexicana Thalía e oligarcas russos.