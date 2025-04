EDP orienta sobre cuidados com a eletricidade em dias de chuva intensa

Diversos municípios capixabas receberam um alerta de chuvas intensas e ventos fortes, principalmente, para este final de semana. Diante do aviso, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, alerta para cuidados que o cliente deve ter com a energia elétrica durante temporais, seja dentro de casa ou na rua. Os acidentes podem causar desde a danificação de equipamentos até acidentes graves.

Dentro de casa, durante temporais com muitos raios ocorrer variação da tensão (a luz ficar piscando, por exemplo) ou, se pelo barulho do trovão perceber que os raios estão caindo próximo à residência, é recomendável retirar da tomada equipamentos eletrônicos mais sensíveis (computador, televisão, etc) e também geladeiras. Isso vai evitar possíveis danos e prejuízos.

O gestor da EDP, Filipe Lima, coloca que é importante lembrar que dentro das residências, se as paredes estiverem muito úmidas, deve-se evitar ficar encostado nelas e ligar equipamentos elétricos em tomadas instaladas nessas paredes. “Excesso de umidade e eletricidade não combinam, podendo ainda causar choques e mau funcionamento de equipamentos”, destaca.

Instalações

Inclusive, entre as orientações, a EDP alerta para as instalações elétricas internas da residência. A EDP orienta que é muito importante utilizar sempre materiais adequados e contar com a colaboração de profissionais devidamente treinados para o trabalho. Boas instalações possibilitam que os equipamentos sejam usados com segurança, evitando choques elétricos.

Já nas ruas, em períodos de chuvas e ventos, caso aconteça a queda de árvores, placas e outros objetos sobre a rede elétrica ou fios tenham rompido, a orientação é que a pessoa informe imediatamente à EDP. Em nenhuma hipótese, deve-se tentar remover o objeto ou tocar na fiação.

Tecnologia e acompanhamento

Todos os dados meteorológicos e as informações dos órgãos de Defesa Civil são acompanhados, em tempo real, por 24 horas, pelo Centro de Operações Integrado (COI). Este centro é responsável pelo monitoramento e gerenciamento do sistema de distribuição da EDP. A tecnologia é usada para garantir a redução do impacto aos clientes, a partir de automatização que permite manobras no sistema de forma remota, em caso de necessidade.

Além disso, no mês de dezembro, a EDP iniciou o Plano Verão 2023/2024 que segue em vigência e conta com o reforço do quadro de equipes técnicas para os atendimentos que exigem atuação em campo, nos 78 municípios do estado. Além da parceria com órgãos municipais, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Durante o período do verão, que é marcado por temporais, no caso de elevação do nível de criticidade da operação, a Companhia prioriza o atendimento a ocorrências que envolvam hospitais, postos de saúde, unidades de segurança pública, serviços essenciais, escolas, creches e asilos. Além dos casos que possam oferecer risco à vida, assim como clientes cadastrados que utilizam equipamento elétrico para a sobrevivência.

No caso de qualquer ocorrência com a rede elétrica, a EDP deve ser acionada, por meio dos seus canais de atendimento: