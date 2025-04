“Ele nos deixou um legado muito bonito” expressa Bispo de Cachoeiro

Com voz embargada, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP, Bispo de Cachoeiro de Itapemirim, por vídeo, falou aos fiéis, no final da manhã desta segunda-feira, 21 de abril, sobre a morte do Papa Francisco.

“Ele nos deixou um legado muito bonito. Documentos lindíssimos, por exemplo: Evangelii Gaudium – A alegria do Evangelho, já mostrava todo o pontificado dele, o que seria. Depois, (veio os documentos) Laudato si’ – Louvado Sejas e a Fratelli Tutti – Fraternidade e Amizade Social, todos esses documentos, suas mensagens e homilias, são um legado, um ensinamento para a Igreja. O Papa Francisco vai continuar em nosso corações, em nossas mentes e vamos continuar reverberando seus ensinamentos”.

Dom Luiz Fernando pediu a todo o povo de Deus no Sul do Espírito Santo que se una em oração pelo descanso eterno do Sumo Pontífice.

Durante esta segunda-feira, várias paróquias celebrarão missas em sufrágio do Papa Francisco. (Leia aqui) Antes do vídeo, às 9h, Dom Luiz divulgou uma nota oficial.

“Com humildade, coragem e um amor incondicional pelos pobres e excluídos, Francisco nos guiou com o exemplo. Seu pontificado foi marcado por palavras firmes e gestos concretos de misericórdia, chamando a Igreja a ser próxima, aberta e missionária”, diz um trecho da nota.

Pelo comunicado, o bispo diocesano convocou os fiéis a se unirem em oração.

“Rezemos em comunhão com toda a Igreja, certos de que as sementes que ele plantou seguirão frutificando”, finalizou.

Veja o vídeo AQUI