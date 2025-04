Em Afonso Cláudio, alunos produzem álcool em gel

Estudantes da disciplina diversificada “Do Micro ao Macro: a Química está em tudo?”, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Elvira Barros, localizada no município de Afonso Cláudio, participaram, na última terça-feira (15), de uma aula prática no laboratório de Ciências. Durante a atividade, os alunos tiveram a oportunidade de produzir amostras de álcool etílico em gel a 70%.

De acordo com o professor de Química Daniel Pilon Galvani, a ação teve como principal objetivo proporcionar uma imersão nos conceitos da Química Orgânica, aliando teoria e prática em um experimento que evidenciou a importância da ciência no cotidiano.

“A cada medição, mistura e observação, os estudantes puderam compreender, de forma concreta, a função de cada componente utilizado na formulação, bem como os cuidados necessários para garantir a eficácia e a segurança do álcool em gel, substância essencial na prevenção de doenças”, explicou o professor.

Daniel Pilon Galvani destacou ainda que a aula também despertou nos estudantes uma nova percepção sobre a ciência.

“A prática foi exitosa no cumprimento de seus objetivos, pois conseguimos aproximar um conhecimento que antes parecia inacessível à realidade dos alunos. Acredito que o impacto foi positivo e que os estudantes levarão esses aprendizados para a vida”, disse.

Após a atividade, o estudante Leonardo Hartwig Dornellas compartilhou: “A fabricação do álcool em gel nos permitiu aplicar conhecimentos de Química, como proporções, homogeneização e a função orgânica do álcool. Aprendemos sobre os cuidados na manipulação dos reagentes, a importância da higiene e a segurança no processo. Foi uma experiência única, em que usamos a prática para conectar com a teoria.”