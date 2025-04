Em Brasília, Da Vitória se reúne com líderes do Progressistas

O deputado federal Da Vitória, coordenador da Bancada Capixaba, presidente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos (CEDES) e do Progressistas no Espírito Santo, compartilhou nesta terça-feira (22) uma foto ao lado do presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira, e do líder do Progressistas na Câmara dos Deputados, Dr. Luizinho.

Recentemente, o nome do deputado foi cogitado nos bastidores como possível candidato ao cargo de governador do Espírito Santo. Com a recente formação da Federação entre o Progressistas e o União Brasil, Da Vitória tem ganhado destaque político, realizando visitas a diversos municípios do interior do Estado e consolidando sua presença no cenário político capixaba.