Enquete BBB 25: o que as parciais dizem sobre o paredão? Veja!

Segundo enquetes de portais brasilieroos, o resultado do paredão desta semana no BBB 25 não deve ser motivo para surpresas. Os números já definem praticamente a disputa e indicam ampla desvantagem para um dos três — Guilherme, Joselma ou Renata — desde que o público os colocou na berlinda no último domingo (13), logo após eliminar Vinícius.

Mas, afinal, quem deve deixar o confinamento na próxima terça-feira (15)?

Enquete: quem vai sair do BBB 25?

As principais pesquisas monitoradas pelo GLOBO indicam que Joselma deve dar adeus ao BBB – Big Brother Brasil com cerca de 45% dos votos. A enquete da coluna Play, do GLOBO, revela que o público eliminará a dona de casa com 47,2% dos votos — a prévia da votação aponta Renata como a segunda mais votada (com 39,86%), seguida por Guilherme (com 12,94%).

Um cenário parecido é desenhado na enquete realizada pelo “Uol“. Nesse caso, Joselma também aparece com maioria dos votos (45,59%), seguida por Renata (com 32,41%) e Guilherme (com 22%).

A hashtag “Fora Delma” é o termo relacionado ao programa mais digitado no X. Detratores da pernambucana de 54 anos lamentam o fato de ela ter chegado tão longe no jogo, a despeito de ser “uma das maiores plantas da história do BBB”, como sugeriu um internauta.