Equipe do Notaer realiza transporte aeromédico de Guaçuí para Vitória

Uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) realizou mais uma missão de transporte aeromédico, popularmente conhecida como “voo pela vida”, na tarde desta quarta-feira (23).

A ação foi solicitada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que acionou o helicóptero para o resgate de uma paciente em Guaçuí, na região do Caparaó capixaba.

A aeronave decolou da Grande Vitória com destino ao município do interior do Estado. As informações sobre o estado de saúde da paciente e sua identidade não foram divulgadas.