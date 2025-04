Escola de Iúna propõe quiz literário

Estudantes do Centro Estadual de Educação Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Elisa Paiva, localizado no município de Iúna, participaram, no último dia 14 de abril, de um quiz de Literatura no estilo “scape room”. Além de contribuir para o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico, a atividade exigiu agilidade na interpretação de textos e na busca de soluções.



Durante a aula prática, os estudantes participaram de uma caça ao tesouro literário, em que leitura e tecnologia se complementaram de forma dinâmica. Utilizando Chromebooks, eles seguiram pistas espalhadas por diversos espaços da escola, em uma atividade no estilo “escape room” gamificada. A experiência interativa resultou na descoberta do livro “O Segredo de Monte Alegre”, proporcionando uma jornada de aprendizado lúdica e significativa.



A professora de Língua Portuguesa Dauciane Vargas Oliveira explicou que a ação buscou promover uma imersão tecnológica, por meio da aplicação de QR Codes escondidos pela escola, que direcionavam os participantes para desafios e, assim que superado, os encaminhavam para as etapas seguintes. “A proposta foi estimular o gosto pela leitura de forma lúdica, incentivando a colaboração, o raciocínio lógico e a resolução de problemas”, destacou.



Já Fernanda Frandoloso Gomes, também professora de Língua Portuguesa, destacou que a experiência teve impacto direto no engajamento dos alunos com a leitura e fortaleceu o trabalho em equipe. “Ver os alunos explorando a escola com brilho nos olhos, conectando leitura e tecnologia, mostrou que aprender pode e deve ser divertido e significativo”, frisou.



O estudante João Vitor Bufon contou que a escola se transformou em cenário de investigação, pistas escondidas e uma corrida contra o tempo para encontrar o tesouro, um baú recheado de livros: “Foi muito divertido participar! A gente aprendeu de um jeito diferente, com desafios e pistas. Parecia que estávamos dentro de uma aventura de verdade”, comentou.

