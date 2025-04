Escola rural de Anchieta recebe novos equipamentos agrícolas

A primeira escola do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (Mepes), instalada na localidade de Olivânia, em Anchieta, completa 57 anos de fundação neste sábado (26). Como reconhecimento da importância da unidade para a educação rural capixaba, o Governo do Estado realizou o repasse de máquinas e equipamentos para fortalecer os processos de produção agrícola demonstrados aos alunos da escola.

A entrega foi formalizada nesta sexta-feira (25) pelo secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli. A Escola Família Agrícola (EFA) de Olivânia passa a contar com duas ensacadoras de silagem, uma ensiladeira de forragem e duas plantadeiras.

“Estamos aqui parabenizando o Mepes pela sua trajetória de excelência na educação da juventude rural e também realizando essas importantes entregas que vão beneficiar a formação técnica dos jovens alunos da escola. Por meio de parcerias com o Governo do Estado e prefeitura, o Mepes segue sendo referência na educação no campo”, salientou o secretário Enio Bergoli.



Os cinco equipamentos foram adquiridos por meio do investimento de cerca de R$ 66 mil, que também inclui indicação parlamentar estadual.



“Fica nossa gratidão por disponibilizar os equipamentos para nossa escola. É por meio de parcerias como essa com o Governo do Estado que podemos proporcionar aos alunos uma melhor estrutura de aprendizagem e também de permanência na unidade”, declarou o diretor da Escola Família Agrícola de Olivânia, Marcos Meneguelli Bissa.



A data definida para as comemorações do aniversário do Mepes (26 de abril) é tão carregada de simbolismo que se tornou também o Dia Estadual da Juventude Rural, a partir da publicação da Lei nº 11.385/21.

Escola Família Agrícola de Olivânia

A história da Escola Família Agrícola de Olivânia, em Anchieta, está relacionada ao nascimento do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (Mepes). Em 1967, o padre Humberto Pietrogrande, jesuíta de origem italiana, juntamente com agricultores da região sul do Estado, decidem implantar um projeto de promoção social das pessoas que viviam no campo, nesta época a maior parte da população. Dessa forma, foi criado um comitê que, no ano seguinte, deu origem ao Mepes.



Após a institucionalização do movimento, foram dados os primeiros passos para a construção da escola na comunidade de Olivânia. Em março de 1969, a escola foi reconhecida pelo Ministério da Educação e deu início às atividades, tornando-se a primeira escola na América Latina a fazer uso da pedagogia da alternância. Com essa metodologia, o aluno passa um período na escola adquirindo conhecimentos técnico-científicos e um período no meio sociofamiliar, aplicando técnicas e trazendo questões colocadas pela vida prática.