Escolas de Alfredo Chaves recebem laboratórios móveis de informática

A Prefeitura de Alfredo Chaves segue investindo na modernização do ensino público municipal. Oito escolas da rede municipal de ensino foram contempladas com laboratórios móveis de informática, compostos pelo total de 276 unidades de chromebooks.

As escolas que receberão os novos equipamentos são: Ana Araújo, Crubixá, Celita Bastos, Sagrada Família, Engano, Fazenda Aparecida, São Bento de Urânia e Felipe Módolo.

O investimento é de R$ 714.676,16, realizados por meio da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de garantir o acesso a novas tecnologias dentro da sala de aula, aprimorando o processo de ensino-aprendizagem e motivando ainda mais os alunos.

Para os alunos do nono ano do ensino fundamental, Joaquim Rezende Nascimento, Antônia Morais Gaigher, Clara Paganini Nascimento e André Galvão Gomes, os novos equipamentos serão essenciais para os trabalhos e pesquisas em sala de aula. “Estou ansiosa para utilizar, será muito importante em nossas aulas”, comentou Antônia.

Conforme a secretária de Educação, Sônia Klen, com os laboratórios móveis, será possível ampliar o uso de recursos digitais durante as aulas, promovendo mais dinamismo, interatividade e inclusão digital nas unidades escolares do município.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização da educação e o preparo dos estudantes para os desafios do mundo contemporâneo.