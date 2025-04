Espetáculo “Páscoa Feliz” emociona o público na Praça Central de Irupi

A Praça Central de Irupi foi cenário de uma noite especial na última terça-feira (22), com a realização do espetáculo “Páscoa Feliz”, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O evento atraiu dezenas de moradores e visitantes, que se reuniram para prestigiar uma programação repleta de música, arte e emoção.

A abertura ficou por conta da apresentação da Orquestra local, que encantou o público com um repertório emocionante. Com talento e sensibilidade, os músicos deram um verdadeiro show, arrancando aplausos entusiasmados da plateia.

Na sequência, o Grupo de Ballet subiu ao palco e deu continuidade à magia da noite. As bailarinas emocionaram com uma coreografia marcada pela leveza, graça e expressividade, contando uma história de esperança e renovação que remete ao verdadeiro espírito da Páscoa.

De acordo com a Prefeitura de Irupi, novas iniciativas culturais estão sendo planejadas para manter viva a tradição de eventos que valorizam a arte e aproximam a população.

