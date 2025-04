Estudantes de Alegre produzem podcast sobre ancestralidade

Alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Ana Monteiro de Paiva, localizada no município de Alegre, produziram, durante a primeira quinzena do mês de abril, o podcast “Vozes Ancestrais”. A iniciativa teve como objetivo o desenvolvimento de habilidades como a escrita, a oralidade e a pesquisa, além de promover competências socioemocionais, como a empatia e a escuta ativa, por meio da união entre conhecimentos acadêmicos, sensibilidade cultural e inovação tecnológica.

Segundo o professor de Geografia, Ronilson Oliveira Paulino, os estudantes mergulharam na riqueza das culturas indígenas brasileiras e transformaram pesquisa em arte, aprendizado em escuta e respeito em protagonismo: “Em meio aos sons da natureza e às batidas envolventes de maracás e tambores, vozes jovens ganharam espaço para contar histórias que resistem ao tempo.”

Ainda de acordo com o docente, ao utilizar o podcast como ferramenta de aprendizagem, a escola aproximou os alunos das mídias contemporâneas e promoveu um aprendizado interdisciplinar e engajado, dando visibilidade a culturas historicamente silenciadas. “Foi um convite à escuta atenta e ao reconhecimento das vozes originárias do Brasil”, frisou Paulino.

Dessa forma, os episódios em áudio, desenvolvidos a partir das pesquisas realizadas, debatem e promovem o respeito à diversidade cultural, a valorização da história dos povos indígenas e o estímulo ao protagonismo estudantil.

A estudante Lorrany Coelho Teixeira compartilhou a experiência de participar do projeto: “Eu aprendi que os povos indígenas não fazem parte só do passado. Eles estão vivos, com culturas ricas e diferentes. Produzir o podcast me fez pesquisar mais e também valorizar muito mais a história do nosso País.”

Para escutar todos os episódios do podcast, acesse AQUI a página do Vozes Ancestrais no Spotify.