Estudantes de Guarapari visitam companhia de mineração

Alunos do curso técnico em Segurança do Trabalho da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Zuleima Fortes Faria, localizada no município de Guarapari, participaram, no dia 04 de abril, de uma visita técnica à empresa Samarco Mineração.

A aula prática buscou oportunizar aos estudantes a observação de como os conceitos teóricos, debatidos em sala de aula, são aplicados no dia a dia de uma grande companhia do setor minerador.

Logo na chegada, os alunos foram acolhidos por profissionais técnicos da empresa, que explicaram os procedimentos de segurança a serem seguidos durante a visita. Em seguida, percorreram diferentes áreas, como o setor de gestão de riscos, logística, almoxarifado e operações.

Nesses locais, foi possível compreender como a segurança está inserida nos processos e nas decisões da empresa, desde o controle rigoroso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) até a manutenção de ambientes de trabalho seguros.

A coordenadora do curso Tatiane da Silva, destacou que o diferencial da experiência foi a oportunidade de acessar um ambiente industrial real e de alto risco, algo raro em visitas técnicas escolares.

“Para os estudantes, esse contato direto com a realidade da mineração proporcionou uma visão aprofundada sobre os desafios enfrentados nesse setor, como o controle de riscos ambientais, a gestão de acidentes e a implementação de medidas preventivas.”

Já a professora de Geografia Rayssa Pinto Rezende, frisou que, além de conhecerem os protocolos de segurança e prevenção da empresa, os alunos puderam dialogar com especialistas da área, que compartilharam vivências, desafios e estratégias adotadas no dia a dia para garantir a segurança dos colaboradores e a proteção do meio ambiente.

Por fim, o aluno João Gabriel Loss Baeta compartilhou: “Foi uma experiência muito importante para mim e para os meus colegas, porque conseguimos ver na prática tudo aquilo que aprendemos em sala. Conhecer os equipamentos e conversar com os profissionais foi muito enriquecedor. Tenho certeza de que isso vai fazer diferença na minha formação.”