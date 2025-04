Estudantes de Piúma aprendem sobre negócios inovadores no Prointec

Alunos do 8º ano da Escola Municipal Céu Azul, de Piúma, tiveram uma manhã de ensino diferente nesta sexta-feira (11), no Prointec – Seminário de Economia Azul e Psicultura, que acontece no campus do Instituto Federal (Ifes) da cidade.

Além das palestras sobre diversos temas voltados para as tendências do mercado da psicultura e economia azul, os estudantes também visitaram estandes temáticos de incubadoras como a Gênesis e Prosperas, que desenvolvem projetos tecnológicos inovadores, tendo como foco a geração de novos negócios.

Tiveram acesso ainda a exposição de experimentos e atividades recreativas como jogos de xadrez.

“Eu achei muito bom. Foi um dia diferente. Abriu minha cabeça para muitas ideias futuras. Eu ainda ganhei um brinde”, afirma o estudante Naeckson Alves de Souza.