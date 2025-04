EUA aumentam tarifas sobre produtos chineses para 104%

A Casa Branca confirmou nesta terça-feira (8/4) a implementação de uma nova tarifa adicional de 50% sobre todos os produtos importados da China. Esse novo imposto se soma aos 54% já aplicados anteriormente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevando a taxação total para 104%. A medida entra em vigor nesta quarta-feira (9/4).

Essa decisão representa mais um capítulo na crescente disputa tarifária entre os EUA e a China. Em resposta ao aumento anterior anunciado na última quarta-feira (2/4), o governo chinês já havia declarado que retaliaria com uma tarifa de 34% sobre produtos norte-americanos.

Entenda o cenário:

Ainda na manhã desta terça-feira, Trump comentou que existe a possibilidade de negociação com os chineses. “A China quer muito fazer um acordo, mas não sabe por onde começar. Estamos aguardando o telefonema deles. Vai acontecer”, publicou em sua rede Truth Social.

Com informações de Metrópolis

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui