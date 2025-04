Êxodo profissional: mulheres migram para a cafeicultura

Nos últimos anos, o protagonismo feminino no agronegócio tem crescido de maneira significativa no Brasil, especialmente na cafeicultura, onde é possível encontrar mulheres, que se destacavam em profissões convencionais dos grandes centros urbanos, e agora lideram com suas próprias produções no campo.

Um exemplo inspirador desse “êxodo profissional” é a Adda Maria Bettero Monteiro Lobato Machado, produtora de café e Analista Judiciário Especial (escrivã) na Vara Cível de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/exodo-profissional-mulheres-migram-para-a-cafeicultura/