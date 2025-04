Facção corta água de dois mil moradores e cobra R$ 200 para religar

Moradores de diversas comunidades da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, ficaram sem fornecimento de água após ação de membros do Terceiro Comando Puro (TCP), facção responsável pelo tráfico de drogas em Duque de Caxias. O grupo cortou o fornecimento de água na região.

De acordo com o site Metrópoles, aproximadamente 2 mil pessoas, que residem em condomínios da região, foram afetadas pela medida. O grupo passou a exigir uma taxa de R$ 200 para religar o abastecimento de água, após destruir o cano principal que abastece os prédios.

Além disso, o portal informou que moradores identificados pelo TCP como “X9” — ou seja, supostos informantes da polícia — são alvo de expulsão. Eles também são torturados por parte dos criminosos.

As informações são do BNews.

