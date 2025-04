Família + Feliz: projeto acolhe mães atípicas em Cachoeiro

Com encontros realizados mensalmente no auditório da Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro, o projeto Família + Feliz tem transformado a vida de muitas mães atípicas, oferecendo acolhimento, orientação e a oportunidade de compartilhar vivências únicas. Iniciado de forma tímida, com poucas participantes, o projeto agora vive um momento de expansão e já atingiu sua capacidade máxima, demonstrando a importância e a necessidade de iniciativas voltadas para famílias com crianças atípicas.

Esta iniciativa, apoiada pela Unimed Sul Capixaba no novo ciclo de 2024-2026, reforça o compromisso da cooperativa em promover ações que valorizam o cuidado integral, a humanização e a inclusão social. Consiste em um grupo conduzido por uma educadora parental e também mãe atípica, Mônica Pitanga, que fundou a ONG Mova-se em 2019 e traz uma experiência pessoal valiosa para o projeto. Os encontros acontecem às quartas-feiras, das 17h às 19h.

Mônica lembra que o Família + Feliz começou no ano passado e já teve dez encontros, sempre com temas que ensinam as mães atípicas a oferecer uma educação encorajadora para formar seres humanos melhores para o mundo. “Crianças com deficiência também precisam de regras e limites, de ser educados de maneira positiva e de ter seus sentimentos acolhidos. A cada encontro, aprendemos umas com as outras e nos tornamos um pouco melhores”, comentou.

A analista de responsabilidade social da Unimed Sul Capixaba, Danine de Souza Rodrigues, destaca a relevância desse espaço para as mães. “Tem sido muito gratificante acompanhar o crescimento do Família + Feliz. Começamos com poucas mães e hoje não temos mais vagas disponíveis. Isso mostra a importância de projetos como esse, pois acolhem, fortalecem e criam redes de apoio fundamentais às famílias”, ressalta.

Uma das participantes é Mailce Gaspari, mãe atípica do Thiago (35) e da Bárbara (37). Ela conta que os filhos a ensinam sobre resiliência e ressignificar a vida e as pequenas conquistas. “Saio dos encontros sempre mais tranquila, aprendendo a lidar cada dia melhor com meus filhos. Estar com as outras mães compartilhando as vivências deixa tudo mais leve”, afirma.