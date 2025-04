Família procura idoso desaparecido em Guaçuí

A família de um idoso de 87 anos segue em busca de informações sobre seu paradeiro em Guaçuí. Erli Procópio está desaparecido desde a manhã de sábado (26),

De acordo com a neta, Erli é lúcido e mora com a filha no bairro Manoel Monteiro Torres.

Horas depois, ele foi visto nas proximidades da ponte de São Domingos, perto do bairro São Pedro de Rates.

Até o momento, as buscas continuam, e qualquer informação sobre o paradeiro de Erli pode ser repassada diretamente à família ou às autoridades locais.