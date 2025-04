Feira criativa celebra Dia Mundial da Criatividade

A 2ª Feira Criativa Hub ES+ já tem data marcada para tomar conta da Praça Costa Pereira, em Vitória: será nos dias 22 e 23 de abril, das 10h às 19h, com entrada gratuita.

A edição 2025 faz parte da celebração oficial do World Creativity Day (WCD) e traz uma programação completa que une feira autoral, oficinas, workshops e rodas de conversa sobre criatividade, inovação e desenvolvimento.

Durante dois dias, o público poderá conhecer o trabalho de dez expositores capixabas selecionados, que representam diferentes áreas da economia criativa. Ao mesmo tempo, o evento promove atividades de formação com especialistas convidados, ampliando as oportunidades de troca, aprendizado e visibilidade para artistas, empreendedores e amantes da cultura.

Economia Criativa que inspira e transforma

Nesta edição, destaque para empreendedores que vão além do produto e proporcionam experiências transformadoras. A KAUS (@querokaus) trará produtos terapêuticos que facilitam a jornada do autoconhecimento. A Mahad Natural (@mahad_natural) apresentará produtos 100% naturais voltados à saúde e ao bem-estar. Já a Sublimatique (@sublimatique) mostrará o encanto das fotografias reveladas por técnicas históricas.

Identidade, diversidade e representatividade

A diversidade cultural e a representatividade também têm espaço garantido. A Cacau Moda Afro (@cacaumodaafro) levará sua moda com identidade afro. O Di Bordado (@di.bordado) apresentará bordados manuais cheios de criatividade. Já o Dois Sóis Crochê (@_doissois) mostrará roupas e acessórios únicos feitos à mão.

Artesanato autoral e sustentável

A feira também é vitrine para produções sustentáveis e autorais. O Buena Vista Estúdio Criativo (@buenavista.art) expõe peças em MDF com design exclusivo. A Lidiana Butke Joias (@lidianabutkejoias) apresenta joias artesanais que unem leveza e sofisticação. A artista Nat Mancio (@nat.mancio) exibe obras visuais cheias de fantasia, e a Nat Doces (@natdoces.vix) adoça o evento com palhas italianas artesanais.

Reflexão e formação: ações do Hub ES+ ampliam o impacto do Dia Mundial da Criatividade

Como parte da programação oficial do World Creativity Day, o Hub ES+ propõe duas atividades internas que fortalecem o olhar crítico e estratégico sobre o papel da criatividade no desenvolvimento social e econômico.

No dia 22 de abril, às 18h, acontece a Conversa Criativa – Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico-Social”, com participação de Karina Ruiz, Carolina Ruas, Lígia Borges e Robson Malacarne. O encontro convida o público a refletir sobre como a cultura, quando articulada ao território, à gestão pública e à diversidade, se torna uma força real de transformação nas cidades e na vida das pessoas.

Já no dia 23 de abril, às 16h, a Masterclass “O que é economia criativa?”, com Isabella Calmon, oferece uma introdução acessível aos conceitos e oportunidades do setor. Ao realizar essas duas ações formativas dentro da Feira Criativa, o Hub ES+ reafirma seu papel como espaço de articulação, pensamento e aprendizado. Mais do que uma feira, o evento se consolida como um ponto de encontro entre criação, conhecimento e transformação, fortalecendo o desenvolvimento de uma economia criativa genuinamente capixaba.

Lançamento do Boletim da Economia Criativa Capixaba

Durante a programação do Dia Mundial da Criatividade, também será lançado o Boletim da Economia Criativa do Espírito Santo 2024, no dia 22 de abril, às 18h, no Hub ES+. A publicação apresenta dados estatísticos do setor criativo no Estado, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2024.

Por meio de gráficos e análises, o boletim traça um panorama do mercado de trabalho criativo capixaba com recortes de sexo, raça/cor, idade e escolaridade, além de comparativos com os indicadores da região Sudeste e do Brasil.

A iniciativa é uma ação do programa ES+ Criativo, realizada em parceria entre a Secretaria da Cultura (Secult), o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e a equipe do projeto Hub ES+, incluindo o Observatório Capixaba da Economia Criativa. A publicação se soma aos boletins trimestrais já divulgados desde 2017 e ao painel interativo disponível no site do IJSN.

Programação de Formação – Celebrando o World Creativity Day:

22 de abril – Conectando ideias e oportunidades

2ª Feira Criativa – 10 stands com empreendimentos da economia criativa (das 10 às 19h)

Workshop: Destrave suas redes sociais (14h às 15h30)

Com Karine Nobre – Estratégias para presença digital eficiente.

Palestra: Como se tornar um escritor profissional (16h às 17h30)

Com André Nascimento – Técnicas para ingressar no mercado literário.

Lançamento: Boletim Anual da Economia Criativa 2024 e Conversa Criativa:

Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico-Social (18h às 20h)

Com Karina Ruiz, Carolina Ruas, Lígia Borges e Robson Malacarne – Debate sobre o impacto da criatividade na economia local.

23 de abril – Aprenda, jogue e inove

2ª Feira Criativa – 10 stands com empreendimentos da economia criativa (das 10 às 19h)

Oficina: Jogo Descomplica – O Desafio da Escrita Clara (14h às 14h50)

Com Vanessa Canedo e Djeisan Lettieri – Dinâmica para comunicação acessível.

Masterclass: O que é economia criativa? (16h às 18h)

Com Isabella Calmon – Imersão em conceitos e oportunidades do setor.

Serviço:

Local: Hub ES+ – Praça Costa Pereira, 30, Centro Histórico, Vitória/ES

Data: 22 e 23 de abril

Horário: 10h às 19h

Entrada gratuita

Para mais informações, acesse nosso Instagram (@hubesmais) ou nosso site oficial.

Sobre o Hub ES+

O Hub ES+ é um espaço público de cultura e inovação localizado na Praça Costa Pereira, 30, Centro, Vitória. Ele integra o programa ES+ Criativo, uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, coordenada pela Secretaria da Cultura (Secult – @secult.es), em conjunto com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti – @secti.es). O projeto conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes – @fapes.es) e parceria com o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA – @galpaoibca).