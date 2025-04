Feriadão raro de 2025 só deve se repetir daqui a 62 anos, em 2087

Os brasileiros viveram em 2025 um feriado prolongado raro, com quatro dias seguidos de descanso, “feriadão”. A coincidência entre a Sexta-feira Santa (18), o Domingo de Páscoa (20) e o feriado de Tiradentes (21) formou um dos chamados “super feriadões”, ideal para quem quis viajar, descansar ou reunir a família.

A combinação de datas é considerada extremamente incomum e, segundo projeções baseadas em calendários litúrgicos e cívicos, só deve se repetir em 2087. O intervalo de mais de seis décadas reforça o caráter especial do feriado deste ano, visto por muitos como uma oportunidade única de pausa estendida.

