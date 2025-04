Feriado de Páscoa: Dicas para aproveitar o feriado em família

O feriado de Páscoa é uma oportunidade perfeita para reunir a família e aproveitar momentos especiais juntos. Seja para uma viagem, um passeio ou simplesmente para celebrar em casa, este período oferece diversas possibilidades para criar memórias inesquecíveis.

Destinos encantadores para a Páscoa em família

O Brasil possui opções maravilhosas para quem deseja viajar durante o feriado de Páscoa. Em 2025, com a data comemorativa caindo em 20 de abril (domingo) e o feriado de Tiradentes logo em seguida, no dia 21, temos um excelente feriadão para explorar novos lugares.

O feriado de Páscoa é um período de alta demanda turística, especialmente quando coincide com o feriado de Tiradentes. Por isso:

Reserve sua hospedagem com antecedência

Compare preços de passagens aéreas, ônibus ou aluguel de carro

Verifique a disponibilidade de passeios e atrações nos destinos escolhidos

Confira alguns destinos que merecem sua atenção:

Vila Velha: história e belezas naturais

Vila Velha, no Espírito Santo, é um destino ideal para quem busca tranquilidade e diversão em família durante a Páscoa. A cidade oferece diversas opções de lazer que tornam o feriado ainda mais especial, combinando eventos religiosos com belezas naturais.

Entre os principais atrativos estão:

Convento da Penha : Um dos monumentos religiosos mais importantes do estado, oferece uma vista espetacular da região. Durante a Páscoa, o local recebe celebrações especiais.

: Um dos monumentos religiosos mais importantes do estado, oferece uma vista espetacular da região. Durante a Páscoa, o local recebe celebrações especiais. Praias paradisíacas : Com 32 km de litoral, a cidade possui praias urbanizadas perfeitas para o lazer em família, como a Praia da Costa.

: Com 32 km de litoral, a cidade possui praias urbanizadas perfeitas para o lazer em família, como a Praia da Costa. Fábrica de Chocolates Garoto : Imperdível para os amantes de chocolate, a visita à fábrica permite conhecer o processo de produção dos chocolates mais famosos do Brasil.

: Imperdível para os amantes de chocolate, a visita à fábrica permite conhecer o processo de produção dos chocolates mais famosos do Brasil. Morro do Moreno: Oferece trilhas e uma vista incrível, especialmente durante o pôr do sol.

A cidade também é conhecida por sua gastronomia, com destaque para a moqueca capixaba.

Campos do Jordão: clima serrano e programação especial

Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira em São Paulo, é uma excelente opção para quem busca um clima ameno e uma atmosfera encantadora durante a Páscoa. A cidade, conhecida como a “Suíça Brasileira”, oferece um refúgio ideal com belas paisagens e uma experiência única nesta época do ano.

Em 2025, a programação da “Páscoa Encantada” em Campos do Jordão acontecerá de 22 de março a 22 de abril, com diversas atrações:

Parque Capivari : Será o epicentro das festividades, com decoração temática incluindo um coelho gigante de 4 metros e um trenzinho para fotos.

: Será o epicentro das festividades, com decoração temática incluindo um coelho gigante de 4 metros e um trenzinho para fotos. Exposições artísticas : Destaque para a “Floresta de Retratos” do fotógrafo Marcio Scavone e a “Páscoa das Artes” com ovos decorados por artistas locais.

: Destaque para a “Floresta de Retratos” do fotógrafo Marcio Scavone e a “Páscoa das Artes” com ovos decorados por artistas locais. Apresentações musicais : Corais, bandas e cameratas se apresentarão ao longo do evento.

: Corais, bandas e cameratas se apresentarão ao longo do evento. Espetáculos religiosos: O Auto de Páscoa Esperança acontecerá na Sexta-feira Santa (18 de abril) e também terá uma edição especial no Auditório Claudio Santoro no dia 16 de abril.

A expectativa é que o evento atraia mais de 400 mil visitantes durante o período, tornando a cidade um dos principais destinos para a Páscoa.

Gramado: a magia da ChocoPáscoa

Gramado, na Serra Gaúcha, se transforma em um verdadeiro conto de fadas durante a Páscoa. A cidade sediará a ChocoPáscoa de 28 de março a 21 de abril de 2025, um evento que combina tradição, cultura e, claro, muito chocolate.

Entre as principais atrações da ChocoPáscoa 2025 estão:

Parada de Páscoa : Realizada nos finais de semana na Avenida Borges de Medeiros, com desfiles temáticos, bandas e personagens que encantam o público.

: Realizada nos finais de semana na Avenida Borges de Medeiros, com desfiles temáticos, bandas e personagens que encantam o público. Vila de Páscoa : Montada na Praça das Etnias, abriga a Casa do Pascoalino (o coelhinho da Páscoa), onde os visitantes podem explorar o artesanato local e deliciar-se com opções gastronômicas típicas.

: Montada na Praça das Etnias, abriga a Casa do Pascoalino (o coelhinho da Páscoa), onde os visitantes podem explorar o artesanato local e deliciar-se com opções gastronômicas típicas. Corrida e Caminhada do Coelho : No dia 19 de abril, no Lago Joaquina Rita Bier, uma atividade ideal para quem curte esportes ao ar livre.

: No dia 19 de abril, no Lago Joaquina Rita Bier, uma atividade ideal para quem curte esportes ao ar livre. Gramado Aleluia: Celebrações religiosas como a Procissão de Ramos (13 de abril) e a Procissão dos Passos (18 de abril).

O evento, que chega à sua 10ª edição em 2025, espera receber um público de mais de 700 mil pessoas e oferece atrações gratuitas para toda a família.

Dicas para aproveitar o feriado em casa

Se você prefere ficar em casa durante o feriado, existem diversas maneiras de tornar essa data especial para toda a família. A Páscoa é uma ótima oportunidade para reunir a família na cozinha e preparar receitas especiais:

Ovos de chocolate caseiros : Envolver as crianças na confecção de ovos de chocolate pode ser uma atividade divertida e educativa.

: Envolver as crianças na confecção de ovos de chocolate pode ser uma atividade divertida e educativa. Almoço especial : Prepare pratos tradicionais da sua família ou experimente novas receitas que combinem com a data. Uma mesa bem organizada e decorada cria um clima acolhedor para as refeições.

: Prepare pratos tradicionais da sua família ou experimente novas receitas que combinem com a data. Uma mesa bem organizada e decorada cria um clima acolhedor para as refeições. Decoração temática : Transforme sua casa com elementos decorativos de Páscoa, como coelhinhos, ovos coloridos e flores da estação.

: Transforme sua casa com elementos decorativos de Páscoa, como coelhinhos, ovos coloridos e flores da estação. Caça aos ovos de Páscoa: Organize atividades lúdicas para entreter as crianças e criar momentos memoráveis.

Aproveite o Tempo Juntos

O mais importante é a união familiar! Simplesmente aproveite a companhia uns dos outros em conversas e momentos de descontração. Esse também pode ser o momento é ideal para estabelecer rituais familiares que podem se repetir todos os anos:

Inicie uma tradição de contar histórias ou compartilhar memórias

Desconecte-se das telas e esteja presente

Assista a filmes temáticos juntos

Faça uma sessão de fotos em um cantinho decorado especialmente para a data

O feriado de Páscoa é um momento especial para fortalecer os laços familiares e criar memórias duradouras. Seja viajando para destinos ou aproveitando atividades em casa, o importante é celebrar este período com quem amamos. Lembre-se que a Páscoa é sobre renovação e conexão!