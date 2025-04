Festa da Penha: Romaria em Cachoeiro reúne milhares de fiéis

Na tarde deste sábado, 26 de abril, a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim realizou mais uma tradicional Romaria em honra a Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, em Vila Velha (ES).

A Romaria acontece todos os anos e conta com a presença do bispo diocesano, dom Luiz Fernando Lisboa, CP; com seus presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas e dezenas de ônibus de diversas paróquias do território diocesano.

Neste ano participaram cerca de 50 ônibus de vários municípios do Sul do Espírito Santo, totalizando aproximadamente 3,5 mil pessoas. Muitos peregrinos iniciaram sua caminhada rumo ao Convento da Penha, no Portão da Penha, às 14h.

Durante a missa, em sua homilia, Dom Luiz destacou o legado do Papa Francisco que faleceu na última segunda-feira (21 de abril), aos 88 anos. O prelado ressaltou as propostas do Santo Padre para o cuidado com a “casa comum”. Dom Luiz também fez memória aos 40 do martírio da Irmã Cleusa Carolina.

Brutalmente assassinada às margens do Rio Paciá, em Lábrea, no Amazonas, onde trabalhava com os Apurinã, irmã Cleusa era radical na opção pelos pobres e intransigente na defesa dos direitos indígenas, gerando a ira dos poderosos locais. Na próxima segunda-feira, 28, completam-se 40 anos do seu martírio.

A religiosa agostiniana também foi homenageada no início da Celebração pela Pastoral da Juventude (PJ) da Paróquia São João Batista, de Muqui. Os jovens demostram que a Igreja através da devoção popular mantém viva sua memória, e ao longo dos anos a celebração do seu martírio vêm se fortalecendo.

Encerrando a Romaria Diocesana de Cachoeiro, o bispo convidou a assembleia a estender a mão em direção à imagem de Nossa Senhora da Penha e pronunciou uma oração à Virgem, consagrando a ela a diocese de Cachoeiro e o estado do Espírito Santo.