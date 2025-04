Festa da Penha terá 6 shows com artistas católicos; veja programação

A Festa da Penha 2025 terá shows com seis artistas católicos, dentre eles Adriana Arydes e Davidson Silva. As apresentações vão acontecer nos dias do Oitavário para uma multidão de fiéis que acompanham as missas e festejos em homenagem à Nossa Senhora da Penha de 20 a 28 de abril. Padre Reginaldo Manzotti, que faz o show de encerramento da festa, no dia 28 de abril, feriado da padroeira do Espírito Santo, é outro confirmado.

Uma das maiores cantoras da música católica no país, Adriana Arydes tem uma carreira de mais de duas décadas, com dez álbuns gravados. Dona de uma voz inconfundível, é responsável pelas canções “Nossa Missão” “Abraço de Pai”, entre outras. Ela vai se apresentar para os fiéis na Noite Mariana, na quarta-feira, 23 de abril.

Já Davidson Silva é conhecido por levar sua música e louvor ao Senhor ao redor do mundo. Com o último lançamento, o álbum “Herança”, o destaque foi a canção “Como Tu Não Há”. Cantor e missionário da Comunidade Shalom, ele está confirmado na “Oração em Canção”, na quinta-feira, 24 de abril. O evento terá a participação do Padre Hadeleon, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Vila Velha.

Outras atrações também estão previstas na Festa da Penha, como o casal Ricardo e Eliana Sá, na Bênção para os Casais, junto ao Padre Eder Hoffmann, na segunda, dia 21. Já na sexta, 25, quem anima os fiéis com sua música é Salette Ferreira, da Comunidade Canção Nova e o Movimento Mães que Oram pelos Filhos.

No domingo, 27, tem Coro Jovem Vale Música com participação de Flavio Venturini, em uma apresentação que promete emocionar os presentes. Já na Vigília Jovem, na mesma data, o cantor Nilton Júnior, da Comunidade Pantokrator, leva muito louvor aos jovens católicos. Está liberado levar colchonete, comida, água e, claro, terço e bíblia. A Vígilia Jovem começa às 22h e termina às 6h da segunda, 28.

Para encerrar a programação musical e a Festa da Penha 2025 com muita fé e devoção à Nossa Senhora da Penha, quem se apresenta após a Missa de Encerramento é o Padre Reginaldo Manzotti, no dia 28, a partir das 18h30. Vais ser um belo momento para cantar e louvar a Mãe das Alegrias com muita fé. Um momento de reunir a família no dia da padroeira. Confira a programação musical completa ao final da matéria.

Com o tema “Com Maria, peregrinos da esperança”, a 455ª Festa da Penha é realizada em meio ao Jubileu da Igreja Católica, que convida os fiéis a redescobrirem a esperança e espalhá-la. Ao longo dos nove dias de celebração em homenagem à Padroeira do Espírito Santo, contando com a instalação do terço gigante no dia 19 de abril, estão previstas mais de 50 missas e 14 romarias. A estimativa é reunir milhares de fiéis entre 20 e 28 de abril no maior evento religioso do Estado e terceiro maior do Brasil.

Festa da Penha 2025

A Festa da Penha 2025 é realizada pela Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha, Associação dos Amigos do Convento da Penha. A correalização é do Convention Bureau e Prefeitura Municipal de Vila Velha. O evento tem patrocínio da ArcelorMittal, Cesan, Banestes, Extrabom, Javé Construtora e LeCard. O copatrocínio é da Unimed Vitória, Vale e Instituto Cultural Vale. O apoio é da TVE, TV Gazeta e A Gazeta. O apoio institucional é da Prefeitura Municipal da Serra, Prefeitura Municipal de Cariacica e Governo do Estado do Espírito Santo.

Programação musical:

Dia 21 de abril (segunda-feira)

19h: Devocional

19h30: Bênção para Casais com Eliana e Ricardo Sá

Local: Campinho do Convento

Dia 23 de abril (quarta-feira)

19h: Devocional

19h30: Noite Mariana com Adriana Arydes

Local: Campinho do Convento

Dia 24 de abril (quinta-feira)

19h: Devocional

19h30: Oração em Canção com Davidson Silva e Pe. Hadeleon Santana

Local: Campinho do Convento

Dia 25 de abril (sexta-feira)

19h: Devocional

19h30: Noite Oracional das Mães que Oram pelos Filhos com Salette Ferreira

Local: Parque da Prainha

27 de abril (domingo)

19h – Coro Jovem Vale Música canta Clube da Esquina com participação de Flávio Venturini

Local: Parque da Prainha

23h – Vigília Jovem com Nilton Junior

Local: Campinho do Convento

28 de abril (segunda-feira)

18h30: Padre Reginaldo Manzotti

Local: Parque da Prainha