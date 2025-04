Festa de Cachoeiro: corrida de São Pedro 2025 já tem datas definidas

A corrida de rua mais tradicional do Espírito Santo já tem datas definidas para a 45ª edição: dias 14 e 15 de junho. O evento abre inscrições no início de maio e promete bater recorde de inscritos em 2025.

A Corrida Kids está agendada para o dia 14, sábado, a partir das 15h, e a Corrida de São Pedro será no dia 15, domingo, às 7h. As duas provas terão concentração e suas largadas na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio.

Em 2025, a prova chega com um charme a mais: completa quarenta e cinco edições e terá a manutenção da premiação em dinheiro para incentivar a participação de atletas da elite do atletismo brasileiro. Será mantida a premiação para os moradores de Cachoeiro, de acordo com as regras que constam no regulamento da corrida.

O núcleo de orientação para a corrida, aberto aos corredores que queiram participar da prova, também continua. No dia 8 de junho será realizado o treinão final para intensificar a preparação.

A Corrida de São Pedro terá distâncias de 5 e 10 km. Maiores informações sobre a prova devem ser obtidas pelo telefone (28) 99976-3762.