Festival Movimento Cidade abre inscrições para mostra audiovisual

O audiovisual faz parte do DNA do Movimento Cidade, maior festival de artes integradas do Espírito Santo, que chegará a sua sétima edição nos dias 15 e 16 de agosto. Por isso, antes mesmo do local e das atrações musicais serem reveladas, o Festival já confirmou a realização de mais uma Mostra Audiovisual em sua programação. Os filmes serão exibidos num mega telão a céu aberto – o maior utilizado para este fim em eventos do Espírito Santo – entre os shows do Festival MC e os vencedores das categorias formadas pela curadoria vão ganhar R$ 1.500 em premiação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 30 de abril neste link: bit.ly/festivalmc_Inscricaomostra.

Com o tema “Cinética: memórias do movimento”, a mostra propõe uma reflexão sobre deslocamentos, gestos, transformações, ancestralidade, cultura popular e territórios em constante construção. A ideia é incentivar narrativas que expressam memórias em trânsito e relações em movimento, reconhecendo o audiovisual como uma potente ferramenta de criação de imaginários, memória e afeto.

Podem ser inscritos vídeos com duração entre 1 e 15 minutos, com formato horizontal e resolução mínima Full HD (1080p). São aceitas obras nos gêneros documentário, ficção, videoarte, animação, entre outros formatos e estilos. A curadoria irá selecionar até 25 obras, com base em critérios estéticos, técnicos e narrativos. Cada proponente pode inscrever até duas obras, desde que tenha mais de 18 anos e esteja disponível para comparecer ao Festival MC ou enviar representante.

“A mostra audiovisual do Festival Movimento Cidade adota ainda critérios afirmativos para valorização da diversidade e inclusão de diferentes olhares e experiências. A autodeclaração como pessoa negra, indígena, LGBTQIAPN+, com deficiência, moradora de periferia ou de cidades do interior do Espírito Santo, entre outros marcadores sociais, será considerada na seleção e pontuação dos trabalhos”, pontua Léo Alves, diretor geral do MC.

O Festival é realizado pela Movimento Cidade Projetos Criativos, em parceria com a Triz Comunicação e Cultura e o Instituto Movimento Cidade. A organização divulgará em muito breve o formato de 2025, bem como local, atrações musicais, oficinas formativas, ativações culturais e outros detalhes.