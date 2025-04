Ficco realiza megaoperação em Colatina e Serra

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES), coordenada pela Polícia Federal, deflagrou na manhã desta quarta-feira (23) a Operação “WYOMING”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas com atuação predominante na cidade de Colatina.

A 1ª Vara Criminal de Colatina/ES deferiu os pedidos formulados pela FICCO/ES, tendo expedido 16 mandados de prisão temporária e 8 mandados de busca e apreensão nos municípios de Colatina e Serra.

As investigações tiveram origem a partir do compartilhamento de provas relacionadas à integrantes da facção denominada “Tropa do Urso”. As análises dos dados revelaram um complexo esquema criminoso com foco no tráfico de drogas e com exacerbado uso da força para a manutenção do seu domínio territorial, refletindo em elevado número de homicídios.

Na atual fase da investigação, constatou-se que os principais líderes da facção atuante no território capixaba possuem ligação estreita com uma organização criminosa do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, são emanadas ordens diretamente do Complexo da Maré/RJ para gestão do tráfico de drogas no interior do Espírito Santo.

A operação “WYOMING” contou com o apoio da Polícia Civil e do 8º Batalhão da Polícia Militar atuantes em Colatina.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES), coordenada pela Polícia Federal (PF), é composta pelas Polícias Militar (PMES), Civil (PCES), Penal (PPES), pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), e pelas Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana.