Filho mata mãe após culto e batismo

Um homem, de 31 anos, assassinou a mãe, de 54 anos, a facadas após culto e batismo no município de Itaituba, no Pará.

Segundo informações do portal G1, o fato ocorreu, no último domingo (13). O suspeito confessou o crime à Polícia Militar (PM). Ele estava tentando fugir e reagiu a abordagem. Os militares balearam o indivíduo.

Não há informações sobre o estado de saúde. Ele segue sob custódia no Hospital Regional do Tapajós.

A Polícia Civil investiga o caso. O corpo da mãe do suspeito passou por uma perícia técnica e, posteriormente, liberado.

