Filme baseado em obra de autor de Game Of Thrones está nos cinemas

Uma adaptação de três histórias escritas por George R.R Martin, Nas Terras Perdidas acompanha uma rainha que contrata os serviços de uma temida e poderosa feiticeira chamada Gray Alys (Milla Jovovich) com o objetivo de enviá-la para uma terra fantasmagórica chamada Terras Perdidas.

Essa perigosa missão consiste em obter um poder mágico capaz de alterar a forma física das pessoas e dos objetos.

Gray, porém, carrega um segredo: cada desejo que realiza possui consequências devastadoras. Ao lado de Gray, um misterioso caçador de nome Boyce (Dave Bautista) ajuda a bruxa a navegar e a lutar com as forças sombrias e os inimigos dessa terra amaldiçoada.

