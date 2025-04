Filme “O Rei dos Reis” em cartaz nos cinemas de Cachoeiro

Em “O Rei dos Reis”, o renomado autor e romancista Charles Dickens encontra cada vez mais obstáculos para se conectar com seu filho Walter, enquanto vive sua rotina repleta de compromissos.

Um dia, esperando estabelecer uma conexão com Walter, Dickens resolve compartilhar com seu imaginativo filho a história de Jesus Cristo, uma das maiores de todos os tempos.

Ao ouvir seu pai narrando, Walter mergulha numa jornada vivida ao lado do líder religioso, cativado pelos eventos da vida de Jesus de Nazaré. Caminhando com o profeta, Walter testemunha os milagres, enfrenta os desafios e vive profundamente o sacrifício de Jesus.

