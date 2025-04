Fim do mundo? Por que a profecia sobre o próximo papa assusta tanto?

A teoria da “Profecia dos Papas”, associada a São Malaquias, bispo irlandês do século XII, afirma que o próximo papa, o sucessor de Francisco, será o último antes do “fim do mundo” . A profecia menciona um “Petrus Romanus” (Pedro Romano) que reinará durante a “suprema desolação do mundo”.

Detalhes da Profecia:

Origem: Atribuída a São Malaquias, que teria tido visões proféticas sobre os papas.

Contéudo: A profecia lista brevemente os papas, começando com Pedro e terminando com "Petrus Romanus".

Interpretações: Algumas interpretações sugerem que Francisco é o penúltimo papa, enquanto outras apontam que o sucessor de Francisco, o "Petrus Romanus", seria o último.

Contexto:A profecia é vista por alguns como uma previsão do fim da Igreja Católica e do mundo.

Observações:

É importante ressaltar que a profecia não é uma previsão cientificamente comprovada, mas sim uma interpretação pessoal.

A Igreja Católica não considera a “Profecia dos Papas” como uma doutrina oficial.

A teoria é frequentemente associada a ideias apocalípticas, mas não é o único fator a considerar ao analisar as notícias sobre o Vaticano e o futuro papado.