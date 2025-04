Santuário de Anchieta celebra missa em memória do Papa Francisco

O Santuário Nacional de São José de Anchieta realiza nesta segunda-feira (21), às 19h, uma missa em memória do Papa Francisco. A celebração será aberta ao público e transmitida pelas redes sociais do Santuário.

A homenagem marca a despedida do primeiro Papa jesuíta da história, reconhecido por sua simplicidade, coragem e defesa dos mais pobres. O altar do Santuário foi preparado com flores e a imagem do pontífice, simbolizando o carinho e a gratidão da comunidade.

O Papa Francisco tem uma ligação direta com o Santuário. Em 2014, foi ele quem canonizou São José de Anchieta, jesuíta como ele. Hoje, a Companhia de Jesus — mesma ordem dos dois — segue à frente da missão do Santuário.

“Papa Francisco foi um sinal luminoso da ternura de Deus no nosso tempo. Como filho de Inácio, trouxe à Igreja um novo sopro de esperança, coragem e simplicidade. Neste Santuário dedicado ao Apóstolo do Brasil, que ele tanto valorizou ao canonizar São José de Anchieta, unimos nossos corações em oração e gratidão. Que o seu legado continue a florescer entre nós como semente de um novo tempo.”

— Pe. Álvaro Negromonte, SJ, reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta

SERVIÇO

Missa em memória do Papa Francisco

Data: Segunda-feira, 21 de abril

Horário: 19h

Local: Santuário Nacional de São José de Anchieta – Anchieta/ES