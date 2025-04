Fortes chuvas desalojam 59 pessoas no Sul do Espírito Santo; veja

As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde a última sexta-feira (4) já deixaram ao menos 59 pessoas desalojadas na Região Sul do Estado. De acordo com boletim divulgado na manhã deste domingo (6) pela Defesa Civil Estadual, os municípios mais afetados são Alegre, com 47 pessoas fora de casa, e Mimoso do Sul, com 12.

Em Mimoso do Sul, os distritos de Santa Cruz, São José das Torres e Santa Rosa registraram cerca de 100 milímetros de chuva na sexta-feira. Já no sábado (5), o transbordamento de um rio provocou alagamentos na comunidade de Belo Monte, forçando a remoção de moradores que vivem nas proximidades do curso d’água.

Apesar dos transtornos, não há registro de feridos

Em Alegre, também houve registro de 100 milímetros de chuva no distrito de Anutiba. As fortes precipitações causaram alagamentos em ruas e prejudicaram o tráfego. Alguns moradores relataram que suas casas foram invadidas pela água. O rompimento de uma adutora comprometeu o abastecimento de água na região.

Em Castelo, a comunidade rural de Santa Clara, no distrito de Estrela do Norte, também foi atingido pelo forte temporal na noite de sexta, a igreja católica da localidade foi afetada, além de casas e ruas do distrito terem sido tomadas pela aguada da chuva. Não há registro de desalojados ou desabrigados. As Prefeituras dos respectivos municípios atuam prestando assistência aos moradores afetados.