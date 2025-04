GCM de Linhares realiza prisões e apreensões no feriadão

Durante o feriado prolongado de Tiradentes, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Linhares realizou um trabalho estratégico de patrulhamento preventivo que resultou em importantes ações no combate à criminalidade no município.

Entre os dias 19 e 21 de abril, três homens com mandados de prisão em aberto foram capturados, uma motocicleta furtada foi recuperada em menos de uma hora e um revólver foi apreendido em uma praça do centro da cidade.

As prisões ocorreram nos bairros Araçá, Aviso e Vila Betânia. Após a detenção, os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Um dos destaques do trabalho da GCM aconteceu na tarde do último sábado (19), quando uma motocicleta furtada foi localizada em tempo recorde. O furto foi registrado por volta das 14h e, com o auxílio do sistema de cerco eletrônico, os agentes conseguiram encontrar o veículo abandonado na Rua Venceslau Braz, no bairro Aviso. A moto foi removida e levada ao pátio da Polícia Civil, no bairro Três Barras.

Outra ocorrência relevante foi registrada na manhã de segunda-feira (21), quando uma equipe da GCM encontrou um revólver calibre 38 escondido sob um dos bancos da Praça Régis Bittencourt, conhecida como Praça do Skate, no centro da cidade. A arma estava municiada com seis projéteis intactos e foi apreendida com segurança, sendo posteriormente entregue à Polícia Civil para as medidas legais cabíveis.

A Guarda Civil Municipal reforça a importância da participação da população na promoção da segurança pública e orienta que qualquer atitude suspeita pode ser denunciada anonimamente por meio do telefone 181.