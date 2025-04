GCM recupera veículo adulterado em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal apreendeu um veículo no bairro BNH em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde do último sábado (3). O veículo apresentava sinais de adulteração nos seus elementos identificadores. A ação contou com o apoio de equipes de moto patrulha que atuavam na região.

Durante a abordagem, os agentes identificaram que a numeração do chassi estava desalinhada e fora dos padrões estabelecidos, o que levantou suspeitas sobre a procedência do automóvel. Questionado, o condutor relatou que adquiriu o veículo há cerca de quatro meses por meio de uma transação realizada via rede social, sem qualquer intermediação formal ou contrato registrado.

Segundo ele, o pagamento foi feito parcialmente à vista e o restante seria parcelado, mas, após a negociação, não conseguiu mais contato com o suposto vendedor. Além disso, o condutor afirmou não possuir documentação que comprove a legalidade da compra nem conhece a identidade completa da pessoa que realizou a venda.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil de Cachoeiro. O veículo foi removido e encaminhado a um pátio credenciado do Detran, onde permanecerá à disposição da Justiça para a continuidade das investigações.

Leia também: PM realiza grande apreensão de drogas no Aquidabã em Cachoeiro