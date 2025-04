Giro Gastronômico agita Cachoeiro com final na rua de Roberto Carlos

Nesta quarta-feira (30), Cachoeiro de Itapemirim será o cenário da grande final do Giro Gastronômico, festival que reúne sabor, criatividade e interação com o público. A partir das 19h, a Rua João de Deus Madureira — onde fica a Casa de Roberto Carlos, no bairro Recanto — se transforma em um verdadeiro palco culinário.

Na disputa, chefs e cozinheiros locais competem em três categorias: fast food, cozinha contemporânea e sobremesa. Os pratos finalistas serão apresentados ao público, que terá a oportunidade de experimentar cada um e votar nos seus favoritos.

Mais do que uma competição, o Giro Gastronômico busca valorizar os talentos da culinária cachoeirense e criar uma experiência sensorial única para quem participa. O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com curadoria do renomado chef Mio.

Além de promover a gastronomia local, o festival presta uma homenagem especial a Roberto Carlos, um dos maiores nomes da música brasileira, ao acontecer justamente na rua onde está localizada sua casa natal.